В Одесской области введены экстренные отключения света

В Одесской области по распоряжению НЭК Укрэнерго, введены экстренные отключения света, передает УНН со ссылкой на ДТЭК одесские электросети.

"Мы вынуждены применять их без предупреждения из - за сложной ситуации в энергосистеме страны, вызванной постоянными вражескими обстрелами", - указано в сообщении.

В Черкасской, Черниговской и Сумской областях введены графики аварийных отключений

Добавим, что во время экстренных отключений, графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют.

Почему в разных областях "свет" выключают на разное количество часов: в Укрэнерго дали объяснение