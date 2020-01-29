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В Одесі судитимуть трьох поліцейських за незаконне затримання та побиття

Київ • УНН

 • 11605 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. В Одесі судитимуть оперуповноважених відділу кримінальної поліції за перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу та завідомо незаконного приводу. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

В Одесі судитимуть трьох поліцейських за незаконне затримання та побиття

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, завершили досудове розслідування за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу та завідомо незаконного приводу оперуповноваженими відділу кримінальної поліції Київського відділу поліції в м. Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області (ч. 2 ст. 365 та ч. 1 ст. 371 Кримінального кодексу України). До суду скеровано обвинувальний акт", - йдеться в повідомленні. 

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший оперуповноважений та двоє оперуповноважених здійснили завідомо незаконний привід із застосуванням кайданок громадянина, якого слідство вважало причетним до викрадення чужого майна. Далі, перебуваючи в одному із службових кабінетів відділу поліції, правоохоронці застосували до громадянина незаконні заходи фізичного впливу - нанесли удари руками та ногами по голові та тулубу потерпілого.

Внаслідок цього громадянин отримав середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження у вигляді переломів ребер зі зміщенням уламків та розвитком правобічного пневматораксу (скупчення повітря в плевральній порожнині).

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, в Одесі двом поліцейським, які у 2018 році побили затриманого, повідомили про підозру.

 

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