В Одесі судитимуть трьох поліцейських за незаконне затримання та побиття
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. В Одесі судитимуть оперуповноважених відділу кримінальної поліції за перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу та завідомо незаконного приводу. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, завершили досудове розслідування за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу та завідомо незаконного приводу оперуповноваженими відділу кримінальної поліції Київського відділу поліції в м. Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області (ч. 2 ст. 365 та ч. 1 ст. 371 Кримінального кодексу України). До суду скеровано обвинувальний акт", - йдеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що старший оперуповноважений та двоє оперуповноважених здійснили завідомо незаконний привід із застосуванням кайданок громадянина, якого слідство вважало причетним до викрадення чужого майна. Далі, перебуваючи в одному із службових кабінетів відділу поліції, правоохоронці застосували до громадянина незаконні заходи фізичного впливу - нанесли удари руками та ногами по голові та тулубу потерпілого.
Внаслідок цього громадянин отримав середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження у вигляді переломів ребер зі зміщенням уламків та розвитком правобічного пневматораксу (скупчення повітря в плевральній порожнині).
У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, в Одесі двом поліцейським, які у 2018 році побили затриманого, повідомили про підозру.