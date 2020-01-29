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В Одессе будут судить трех полицейских за незаконное задержание и избиение

Киев • УНН

 • 11605 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Одессе будут судить оперуполномоченных отдела криминальной полиции за превышение власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов и заведомо незаконного привода. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В Одессе будут судить трех полицейских за незаконное задержание и избиение

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, завершили досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов и заведомо незаконного привода оперуполномоченными отдела криминальной полиции Киевского отдела полиции в г. Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области (ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины). В суд направлено обвинительное заключение", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что старший оперуполномоченный и двое оперуполномоченных осуществили заведомо незаконный привод с применением наручников гражданина, которого следствие считало причастным к похищению чужого имущества. Далее, находясь в одном из служебных кабинетов отдела полиции, правоохранители применили к гражданину незаконные меры физического воздействия - нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего.

В результате гражданин получил средней тяжести телесные повреждения в виде переломов ребер со смещением отломков и развитием правостороннего пневматоракса (скопление воздуха в плевральной полости).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Одессе двум полицейским, которые в 2018 году избили задержанного, сообщили о подозрении.

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