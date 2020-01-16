В Одесі двом поліцейським повідомили про підозру через побиття затриманого
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Двом поліцейським, які у 2018 році побили затриманого, повідомили про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“15 січня 2020 року прокурори Офісу Генерального прокурора у місті Одесі повідомили обом працівникам поліції про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням спеціальних засобів, а також болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним та відсторонення від займаних посад”, — сказано у повідомленні.
Так, спеціалізований підрозділ Офісу Генерального прокурора з протидії катуванням та іншим порушенням прав людини з боку правоохоронців проводив системну роботу з притягнення до відповідальності правоохоронців, які нехтують правами людини.
Моніторингом інформації у ЗМІ та наявних у ЄРДР кримінальних проваджень цієї категорії виявлено провадження за фактом побиття особи працівниками поліції, зареєстроване ще в лютому 2018 року після висвітлення подій журналістами. Проте у ньому тривалий час розслідування фактично не проводилося, незважаючи на встановлення всіх учасників конфлікту.
У грудні 2019 року було прийнято рішення про зміну групи прокурорів у провадженні, яке очолили прокурори зазначеного спеціалізованого підрозділу.
Прокурорами Офісу Генерального прокурора було встановлено, що двома працівниками поліції Одеської області при затриманні в лютому 2018 року людини за підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення було застосоване насильство, явно непропорційне тяжкості цього правопорушення та її поведінці. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий на місці втратив свідомість, згодом у нього був констатований розрив нирки.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині за фактом побиття активіста поліцейськими розпочато кримінальне провадження.