В Одессе двум полицейским сообщили о подозрении из-за избиения задержанного
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Двум полицейским, которые в 2018 году избили задержанного, сообщили о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"15 января 2020 года прокуроры Офиса Генерального прокурора в городе Одессе сообщили обоим работникам полиции о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением специальных средств, а также болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и отстранения от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.
Так, специализированное подразделение Офиса Генерального прокурора по противодействию пыткам и другим нарушениям прав человека со стороны правоохранителей проводил системную работу по привлечению к ответственности правоохранителей, которые пренебрегают правами человека.
Мониторингом информации в СМИ и имеющихся в ЕРДР уголовных производств этой категории выявлено производство по факту избиения лица работниками полиции, зарегистрировано еще в феврале 2018 года после освещения событий журналистами. Однако в нем длительное время расследование фактически не проводилось, несмотря на установление всех участников конфликта.
В декабре 2019 года было принято решение об изменении группы прокуроров в производстве, которое возглавили прокуроры указанного специализированного подразделения.
Прокурорами Офиса Генерального прокурора было установлено, что двумя работниками полиции Одесской области при задержании в феврале 2018 года человека по подозрению в совершении административного правонарушения было применено насилие, явно непропорциональное тяжести этого правонарушения и его поведению. От полученных телесных повреждений потерпевший на месте потерял сознание, потом у него был констатирован разрыв почки.
Напомним, в Днепропетровской по факту избиения активиста полицейскими начато уголовное производство.