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На Дніпропетровщині поліцейські побили активіста: відкрито провадження

На Дніпропетровщині поліцейські побили активіста: відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. На Дніпропетровщині за фактом побиття активіста поліцейськими розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням прокуратуру Дніпропетровської області.

“За заявою криворізького активіста прокуратурою Дніпропетровської області розпочато кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками Криворізького відділу поліції ГУНП в області”, — сказано у повідомленні.

Так, за інформацією громадянина, працівники поліції, перевищуючи службові повноваження та застосовуючи насильство, спричинили йому моральну, фізичну шкоду, а також матеріальні збитки.

Наразі відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.365 КК України (перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу). Кримінальне провадження скеровано до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, для організації досудового розслідування.

Нагадаємо, у Бахмуті Донецької області помер громадський активіст, волонтер Артем Мирошниченко, якого жорстоко побили наприкінці листопада. 

Справу щодо нападу двох неповнолітніх на активіста та волонтера Артема Мирошниченко у місті Бахмут Донецької області перекваліфікували через смерть потерпілого. 

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