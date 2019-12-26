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В Днепропетровской области полицейские избили активиста: открыто производство

В Днепропетровской области полицейские избили активиста: открыто производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Днепропетровской области по факту избиения активиста полицейскими начато уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой прокуратуру Днепропетровской области.

"По заявлению криворожского активиста прокуратурой Днепропетровской области начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками Криворожского отдела полиции ГУНП в области", - говорится в сообщении.

Так, по информации гражданина, работники полиции, превышая служебные полномочия и применяя насилие, причинили ему моральный, физический ущерб, а также материальный ущерб.

Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 УК Украины (превышение служебных полномочий работниками правоохранительного органа). Уголовное производство направлено в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, для организации досудебного расследования.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области умер общественный активист, волонтер Артем Мирошниченко, которого жестоко избили в конце ноября.

Дело о нападении двух несовершеннолетних на активиста и волонтера Артема Мирошниченко в городе Бахмут Донецкой области переквалифицировали из-за смерти потерпевшего.

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