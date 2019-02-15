В Одесі спіймали членів банди, яка тероризувала мешканців міста

КИЇВ. 15 лютого. УНН. В Одесі блокували діяльність організованого угруповання вихідців з Північного Кавказу, яке займалося розбійними нападами та вимаганням грошей і матеріальних цінностей у громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на Служби безпеки України.