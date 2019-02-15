В Одесі спіймали членів банди, яка тероризувала мешканців міста

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. В Одесі блокували діяльність організованого угруповання вихідців з Північного Кавказу, яке займалося розбійними нападами та вимаганням грошей і матеріальних цінностей у громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на Служби безпеки України.

"Співробітники СБ України спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури блокували в Одесі діяльність етнічного організованого угруповання, яке займалося розбійними нападами та вимаганням грошей і матеріальних цінностей у громадян", - йдетсья в повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили вихідці з регіону Північного Кавказу, переважно із кримінальним минулим. За інформацією СБУ, діяльність банди контролювалась одним із "злодіїв у законі", який наразі переховується від українського правосуддя за кордоном. Встановлено, що учасники угруповання причетні до скоєння низки розбійних нападів з використанням вогнепальної зброї, грабежів та вимагання грошей. Своїх жертв зловмисники обирали серед заможних містян та, погрожуючи фізичною розправою, змушували платити "данину".

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України правоохоронці затримали трьох активних учасників угрупування. Під час восьми одночасних санкціонованих обшуків у помешканнях та місцях переховування фігурантів справи вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, вироби з дорогоцінних металів та інші матеріальні цінності.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Нагадаємо, в Одесі зловмисники, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, "вибивали" неіснуючі борги у місцевих жителів.

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