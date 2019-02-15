В Одессе поймали членов банды, которая терроризировала жителей города
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Одессе блокировали деятельность организованной группировки выходцев из Северного Кавказа, которое занималась разбойными нападениями и вымогательством денег и материальных ценностей у граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Сотрудники СБ Украины совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Одессе деятельность этнического организованной группировки, которая занималась разбойными нападениями и вымогательством денег и материальных ценностей у граждан", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили выходцы из региона Северного Кавказа, преимущественно с криминальным прошлым. По информации СБУ, деятельность банды контролировалась одним из "воров в законе", который сейчас скрывается от украинского правосудия за границей. Установлено, что участники группировки причастны к совершению ряда разбойных нападений с использованием огнестрельного оружия, грабежей и вымогательства денег. Своих жертв злоумышленники выбирали среди состоятельных горожан и, угрожая физической расправой, заставляли платить "дань".
В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали трех активных участников группировки. Во время восьми одновременных санкционированных обысков в помещениях и местах укрытия фигурантов дела изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, изделия из драгоценных металлов и другие материальные ценности.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.
Напомним, в Одессе злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" несуществующие долги у местных жителей.