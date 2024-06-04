В Одесі прогримів вибух на тлі повітряної тривоги
Київ • УНН
В Одесі було чути вибух на тлі оголошення повітряної тривоги, і мер попередив про потенційну загрозу балістичних ракет після того, як за ніч сили ППО України знищили дві ракети "Іскандер" і два безпілотники.
В Одесі на тлі повітряної тривоги було чутно вибух, повідомив мер міста Геннадій Труханов у вівторок, пише УНН.
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"В місті чутно вибух!" - написав Труханов у Telegram.
У низці областей, у тому числі на Одещині, - повітряна тривога.
ПС ЗСУ попереджали перед цим про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
У небі над Україною вночі знищили запущені ворогом 2 ракети "Іскандер" і два безпілотники04.06.24, 08:26 • 23476 переглядiв