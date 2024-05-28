ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 13:29  •  2658 просмотра

Read in English

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы из Крыма. Власти призывают жителей города оставаться в укрытиях.

Взрыв слышали в Одессе. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН

В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах 

- сообщил Терехов.

Мониторинговые каналы сообщают, что, по предварительным данным, оккупанты применили Искандер-М.

Добавим

Ранее городской голова Одессы предупредил об угрозе баллистики в направлении Одесской области.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для южных областей из Крыма.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей находиться в укрытиях.

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!" - сообщил Кипер.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
9k720-iskander9К720 Искандер
odessaОдесса
polshaПольша
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  37237 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  41617 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  52918 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  63169 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  65571 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  70295 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  91294 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  109393 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
  •  153090 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107287 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Новости по теме
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

  •  2658 просмотра
ГБР повторно задержало бывшего одесского военкома Борисова, когда тот выходил из СИЗО

ГБР повторно задержало бывшего одесского военкома Борисова, когда тот выходил из СИЗО

  •  4923 просмотра
Умер основатель и руководитель агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

Умер основатель и руководитель агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

  •  5278 просмотра
В ЕС призвали к ускорению военной помощи Украине

В ЕС призвали к ускорению военной помощи Украине

  •  7845 просмотра
В Черкасской области сбили два вражеских БПЛА. Есть повреждения

В Черкасской области сбили два вражеских БПЛА. Есть повреждения

  •  6560 просмотра
россияне сбросили на Донецкую область полуторатонную авиационную бомбу: ранены три человека, среди них ребенок

россияне сбросили на Донецкую область полуторатонную авиационную бомбу: ранены три человека, среди них ребенок

  •  6807 просмотра
В Румынии задержали двух мужчин за нападение на пограничника во время незаконного пересечения границы

В Румынии задержали двух мужчин за нападение на пограничника во время незаконного пересечения границы

  •  5986 просмотра
Генштаб: враг особенно активен на Покровском направлении, с начала суток там зафиксировано уже 15 столкновений

Генштаб: враг особенно активен на Покровском направлении, с начала суток там зафиксировано уже 15 столкновений

  •  7537 просмотра
Африканцы по 2200 долларов: рф активизирует рекрутинг наемников для войны против Украины

Африканцы по 2200 долларов: рф активизирует рекрутинг наемников для войны против Украины

  •  8308 просмотра
В ЕС нацелены на подписание обязательств по безопасности перед Украиной до конца июня

В ЕС нацелены на подписание обязательств по безопасности перед Украиной до конца июня

  •  10649 просмотра

Популярные

Во Львове родилась девочка-богатырка: сколько весит

Во Львове родилась девочка-богатырка: сколько весит

  •  55171 просмотра
Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом

Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом

  •  83035 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  112245 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  115431 просмотра
Еще плюс 1460 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1460 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  42294 просмотра

Публикации

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  112245 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  115431 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

  •  153090 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

27 мая 2024, 07:14  •  157860 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

27 мая 2024, 06:59  •  154549 просмотра

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы из Крыма. Власти призывают жителей города оставаться в укрытиях.

Война •   •  2658 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

ГБР повторно задержало бывшего одесского военкома Борисова, когда тот выходил из СИЗО

Бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Бориса Борисова снова задержали сотрудники ГБР после того, как он вышел под залог, поскольку он якобы планировал сбежать за границу.

Криминал и ЧП •   •  4923 просмотра
ГБР повторно задержало бывшего одесского военкома Борисова, когда тот выходил из СИЗО

Умер основатель и руководитель агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

Александр Мартыненко, основатель и руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина", умер во вторник в возрасте 63 лет в Киеве.

Общество •   •  5278 просмотра
Умер основатель и руководитель агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

В ЕС призвали к ускорению военной помощи Украине

В Европейском Союзе подчеркивают критическую важность ускоренных поставок военного оборудования, включая боеприпасы, ракеты, ПВО, артиллерию и беспилотники, для удовлетворения насущных потребностей Украины, а также приветствует продвижение с целью имплементации Фонда помощи Украине и в вопросе потенциального использования обездвиженных активов России.

Война •   •  7845 просмотра
В ЕС призвали к ускорению военной помощи Украине

В Черкасской области сбили два вражеских БПЛА. Есть повреждения

В Черкасской области были сбиты два вражеских беспилотника, повлекшие повреждение дома и возгорание сухой травы. Противовоздушная оборона продолжает вести огонь по третьему "шахеду".

Война •   •  6560 просмотра
В Черкасской области сбили два вражеских БПЛА. Есть повреждения

россияне сбросили на Донецкую область полуторатонную авиационную бомбу: ранены три человека, среди них ребенок

28 мая российские войска сбросили авиабомбу на поселок Алексеево-Дружковка Донецкой области, в результате чего были ранены 3 человека, повреждены около 100 домов и почти полностью разрушены 3 дома.

Общество •   •  6807 просмотра
россияне сбросили на Донецкую область полуторатонную авиационную бомбу: ранены три человека, среди них ребенок

В Румынии задержали двух мужчин за нападение на пограничника во время незаконного пересечения границы

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, подтвердил, что румынские правоохранители задержали двух украинцев, которые незаконно пересекли границу и могут быть причастны к нападению на пограничника на Закарпатье.

Криминал и ЧП •   •  5986 просмотра
В Румынии задержали двух мужчин за нападение на пограничника во время незаконного пересечения границы

Генштаб: враг особенно активен на Покровском направлении, с начала суток там зафиксировано уже 15 столкновений

Особенно активен противник на Покровском направлении - с начала суток там зафиксировано 15 боевых столкновений, пять из которых до сих пор продолжаются.

Война •   •  7537 просмотра
Генштаб: враг особенно активен на Покровском направлении, с начала суток там зафиксировано уже 15 столкновений

Африканцы по 2200 долларов: рф активизирует рекрутинг наемников для войны против Украины

россия значительно активизировала кампанию по вербовке иностранных наемников из стран Центральной Африки, в частности Руанды, Бурунди, Конго и Уганды, для участия в войне против Украины, предлагая им денежные выплаты, ежемесячное денежное содержание, медицинское страхование и российские паспорта.

Война •   •  8308 просмотра
Африканцы по 2200 долларов: рф активизирует рекрутинг наемников для войны против Украины

В ЕС нацелены на подписание обязательств по безопасности перед Украиной до конца июня

ЕС намерен подписать с Украиной обязательства в сфере безопасности до конца июня, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку обороноспособности Украины и сдерживание от будущей агрессии.

политика •   •  10649 просмотра
В ЕС нацелены на подписание обязательств по безопасности перед Украиной до конца июня