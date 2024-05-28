В Одесі пролунав вибух на тлі повітряної тривоги
Київ • УНН
В Одесі пролунав вибух на тлі балістичної загрози з Криму. Влада закликата мешканців міста залишатися в укриттях.
Вибух чули в Одесі. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях
Моніторингові канали повідомляють, що, за попередніми даними, окупанти застосували Іскандер-М.
Додамо
Раніше міський голова Одеси попередив про загрозу балістики в напрямку Одещини.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для південних областей з Криму.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів перебувати в укриттях.
"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!" - повідомив Кіпер.