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В Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підорюваного затримали

Київ • УНН

 • 367 перегляди

В Одесі підірвано автомобіль працівника оборонного підприємства, потерпілий вижив. Затримано 22-річного мешканця Запорізької області, завербованого російськими спецслужбами, йому оголошено підозру в терористичному акті.

В Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підорюваного затримали

В Одесі у суботу підірвали авто працівника оборонного підприємства, підозрюваного заримали по гарячих слідах.  Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Сьогодні в Одесі було підірвано автомобіль, за кермом якого перебував працівник підприємства, яке займається оборонними замовленнями. На щастя, потерпілий вижив йому надається медична допомога

- йдеться у повідомленні.

Завдяки оперативній та злагодженій роботі прокуратури, територіальними підрозділами СБУ та Нацполіції в Одеській області, було затримано особу, яка ймовірно заклала вибуховий пристрій під сидіння автомобіля. Ним виявився завербований російськими спецслужбами раніше засуджений 22 річний мешканець Запорізької області.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури затриманому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Скеровано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

В Одесі на вулиці Варненській вибухнув автомобіль Opel. Постраждав чоловік, який перебував усередині транспортного засобу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Одеса
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