В Одессе взорвали автомобиль сотрудника оборонного предприятия: подозреваемый задержан

В Одессе в субботу взорвали автомобиль сотрудника оборонного предприятия, подозреваемого задержали по горячим следам. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Сегодня в Одессе был взорван автомобиль, за рулем которого находился сотрудник предприятия, занимающегося оборонными заказами. К счастью, пострадавший выжил, ему оказывается медицинская помощь. - говорится в сообщении.

Благодаря оперативной и слаженной работе прокуратуры, территориальными подразделениями СБУ и Нацполиции в Одесской области, был задержан человек, который, вероятно, заложил взрывное устройство под сиденье автомобиля. Им оказался завербованный российскими спецслужбами ранее судимый 22-летний житель Запорожской области.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

В Одессе на улице Варненской взорвался автомобиль Opel. Пострадал мужчина, находившийся внутри транспортного средства.