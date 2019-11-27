В Одесі невідомі напали на охоронця ресторану
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В Одесі охоронця одного з ресторанів було госпіталізовано після того, як на нього напали двоє невідомих. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Події відбувалися поряд із рестораном, розташованим по вулиці Катериненська.
Попередньо встановлено, що між охоронцем ресторану та двома невстановленими чоловіками виникла сварка. В подальшому один з чоловіків вдарив охоронця невідомим предметом, після чого невстановлені особи втекли.
Потерпілий був госпіталізований з колото-різаною раною грудей.
Розпочато кримінальне провадження за кваліфікацією замах на вбивство.
Нагадаємо, на Черкащині невідомі побили чоловіка та відібрали у нього центнер горіхів.