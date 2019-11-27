В Одессе неизвестные напали на охранника ресторана
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Одессе охранника одного из ресторанов госпитализировали после того, как на него напали двое неизвестных. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
События происходили рядом с рестораном, расположенным по улице Екатерининской.
Предварительно установлено, что охранником ресторана и двумя неустановленными мужчинами возникла ссора. В дальнейшем один из мужчин ударил охранника неизвестным предметом, после чего неустановленные лица скрылись.
Пострадавший был госпитализирован с колото-резаной раной груди.
Начато уголовное производство по квалификации покушение на убийство.
Напомним, в Черкасской области неизвестные избили мужчину и отобрали у него центнер орехов.