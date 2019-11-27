В Одессе неизвестные напали на охранника ресторана

События происходили рядом с рестораном, расположенным по улице Екатерининской.

Предварительно установлено, что охранником ресторана и двумя неустановленными мужчинами возникла ссора. В дальнейшем один из мужчин ударил охранника неизвестным предметом, после чего неустановленные лица скрылись.

Пострадавший был госпитализирован с колото-резаной раной груди.

Начато уголовное производство по квалификации покушение на убийство.

Напомним, в Черкасской области неизвестные избили мужчину и отобрали у него центнер орехов.