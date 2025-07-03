В Одеси внаслідок удару рф балістичною ракетою загинули дві людини, три зазнали поранень - ОВА

В Одесі внаслідок удару російського удару балістичною ракетою двоє людей загинули, троє зазнали поранень. Їм надається уся необхідна допомога, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону, пише УНН.

По портовій інфраструктурі було нанесено удар касетною балістичною ракетою, яка заборонена. На жаль, дві людини загинули, троє зазнали поранень. Їм на місці надається уся необхідна допомога. Це водій вантажівки. По іншим інформація буде пізніше - наголосив Кіпер.

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В Одесі пролунав вибух, повідомив міський голова Геннадій Труханов. Це сталося після нічної атаки дронів 3 липня, яка пошкодила багатоповерхівку та призвела до постраждалих.

В ніч на 3 липня Одеса зазнала атаки дронів, що призвело до суттєвих пошкоджень житлової багатоповерхівки.

Рятувальники звільнили 10 людей, серед яких двоє дітей, заблокованих на верхніх поверхах будинку, що постраждав від російського обстрілу. 50 мешканців евакуйовано, четверо постраждалих, трьох госпіталізовано.