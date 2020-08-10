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В ОБСЄ закликали владу Білорусі чесно повідомити результати президентських виборів

В ОБСЄ закликали владу Білорусі чесно повідомити результати президентських виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Через масові протести у Білорусі після голосування на президентських виборах Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ закликало владу чесно повідомити результати виборів. Про це йдеться у заяві організації, передає УНН.

“Є свідчення надмірного застосування сили з боку міліції по всій Білорусі в умовах переважної більшості мирних протестів, що призвело до великої кількості поранених і заарештованих, в тому числі незалежних спостерігачів за виборами і журналістів. Свобода мирних зібрань, а також свобода вираження думок є основними правами людини, що мають вирішальне значення для розвитку демократичного суспільства, і БДІПЛ закликає до оперативного та ефективного розслідування будь-яких проявів жорстокості з боку міліції, а також до звільнення всіх осіб, затриманих за участь в поточних протестах”, — йдеться у заяві.

У БДІПЛ ОБСЄ підкреслили, що не змогли спостерігати за президентськими виборами у Білорусі, бо “білоруська влада не змогла своєчасно запросити” міжнародних спостерігачів.

“Явне залякування політичних активістів в передвиборний період, в тому числі затримання потенційних кандидатів, зазнало критики з боку БДІПЛ та інших міжнародних організацій, а також явна відсутність інклюзивності при реєстрації кандидатів і формуванні виборчих комісій для цих виборів”, — зазначається в заяві організації.

У БДІПЛ повідомили, що продовжують стежити за подіями в Білорусі і закликають до діалогу владу та протестувальників.

Як повідомляв УНН, США стурбовані ситуацією навколо виборів в Білорусі і закликають білоруський уряд не перешкоджати мирним зібранням. Своє занепокоєння також висловив генеральник секретар ООН Антоніу Гутерріш, який закликав білоруську владу проявляти максимальну стриманість і забезпечувати повну повагу свободи вираження думок та мирних зібрань.

Нагадаємо, 10 серпня у Мінську почалася друга хвиля затримань протестувальників, поранили журналістку. Також відомо про протести у інших містах Білорусі, зокрема у Гродно. МВС Білорусі повідомило про першого загиблого в ході протестів, хоча раніше заперечували, що під час протестів є загиблі, та повідомляли про біля 3 тис. затриманих.

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