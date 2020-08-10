В ОБСЕ призвали власти Беларуси честно сообщить результаты президентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Из-за протестов в Беларуси после голосования на президентских выборах Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ призвало власти честно сообщить результаты выборов. Об этом говорится в заявлении организации, передает УНН.
“Есть свидетельства чрезмерного применения силы со стороны милиции по всей Беларуси в условиях подавляющего большинства мирных протестов, что привело к большому количеству раненых и арестованных, в том числе независимых наблюдателей за выборами и журналистов. Свобода мирных собраний, а также свобода выражения мнений являются основными правами человека, имеют решающее значение для развития демократического общества, и БДИПЧ призывает к оперативному и эффективному расследованию любых проявлений жестокости со стороны милиции, а также к освобождению всех лиц, задержанных за участие в текущих протестах”, — говорится в заявлении.
В БДИПЧ ОБСЕ подчеркнули, что не смогли наблюдать за президентскими выборами в Беларуси, потому что “белорусские власти не смогли своевременно пригласить” международных наблюдателей.
“Явное запугивание политических активистов в предвыборный период, в том числе задержания потенциальных кандидатов, подверглось критике со стороны БДИПЧ и других международных организаций, а также явное отсутствие инклюзивности при регистрации кандидатов и формировании избирательных комиссий для этих выборов”, — отмечается в заявлении организации.
В БДИПЧ сообщили, что продолжают следить за событиями в Беларуси и призывают к диалогу власть и протестующих.
Как сообщал УНН, США обеспокоены ситуацией вокруг выборов в Беларуси и призывают белорусское правительство не препятствовать мирным собраниям. Свою обеспокоенность также выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призвал белорусских властей проявлять максимальную сдержанность и обеспечивать полное уважение свободы выражения мнений и мирных собраний.
Напомним, 10 августа в Минске началась вторая волна задержаний протестующих, ранили журналистку. Также известно о протестах в других городах Беларуси, в частности в Гродно. МВД Беларуси сообщило о первом погибшем в ходе протестов, хотя ранее отрицало, что во время протестов есть погибшие, и сообщало об около 3 тыс. задержанных.