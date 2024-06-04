В Міноборони заявили, що наразі немає підстав для продовження терміну оновлення військово-облікових даних
Київ • УНН
У Міністерстві оборони заявили, що в даний час немає підстав для продовження терміну поновлення військових посвідчень, оскільки кожен військовозобов'язаний може оновити свої дані через додаток "Резерв+", але термін може бути продовжений у разі виникнення форс-мажорної ситуації.
Оновити свої облікові дані через застосунок "Резерв+" може кожен військовозобов’язаний й відповідно підстав для того, аби продовжувати термін для оновлення даних наразі немає. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання за яких умов можуть збільшити термін для оновлення даних, Лазуткін відповів: "Насправді зараз триває оновлення даних і зараз в застосунку "Резерв+" вже не має збоїв… Тобто оновити дані через "Резерв+" може кожен військовозобов’язаний й відповідно підстав для того, аби продовжувати таких наявних зараз немає, але водночас може трапитися якась форс-мажорна історія й тоді вочевидь варто буде продовжити цей термін".
Він зазначив, що все залежатиме від того в якому ритмі будуть продовжувати оновлювати свої дані люди.
Доповнення
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про продовження терміну оновлення військово-облікових даних з 60 до 150 днів.
В пояснювальній записці зазначається, що оновити дані можна шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності). Оновити дані через електронний кабінет (мобільний застосунок Резерв+) або в ЦНАП можуть далеко не всі військовозобов’язані через ряд причин, як то наявні помилки в у реєстрі "Оберіг", необхідність подати додаткові документи та інше. В такому разі військовозобов’язані мають прибути особисто до ТЦК та СП.
Загалом, кількість громадян, які мають особисто прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки значно перевищує можливості ТЦК та СП їх прийняти. Після прийняття Закону №3633-IX біля ТЦК та СП щоденно спостерігається величезне скупчення людей. Громадяни масово скаржаться на неможливість потрапити до ТЦК на особистий прийом,
Людина, яка оновила свої дані через Резерв+, виконала норму закону, але є нюанс – Міноборони04.06.24, 10:31 • 19998 переглядiв