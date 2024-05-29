Нардепи зареєстрували законопроєкт про збільшення терміну оновлення даних військовозобов’язаних до 150 днів
Київ • УНН
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про продовження терміну поновлення військово -облікових даних з 60 до 150 днів.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо продовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаних, передає УНН.
Деталі
Так, 29 травня у Раді зареєстрували законопроєкт № 11305 про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних.
Перед цим, 28 травня нардеп Володимир Арʼєв, який є співавтором законопроєкту №11305, повідомляв в ефірі одного з українських телеканалів, що у ВР зареєструють законопроєкт з пропозицією збільшити термін оновлення даних військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.
Доповнення
18 травня, вступив в силу закон про посилення мобілізації, який зобов’язує чоловіків віком від 18 до 60 років протягом 60 днів уточнити свої облікові дані. Зробити це можна через Територіальні центри комплектування, електронний кабінет призовника, або через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).
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