Нардепы зарегистрировали законопроект об увеличении срока обновления данных военнообязанных до 150 дней

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления данных для военнообязанных, передает УНН.

Детали

Так, 29 мая в Раде зарегистрировали законопроект № 11305 О внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" относительно продления срока обновления военно-учетных данных.

Перед этим, 28 мая нардеп Владимир Арьев, который является соавтором законопроекта №11305, сообщал в эфире одного из украинских телеканалов, что в ВР зарегистрируют законопроект с предложением увеличить срок обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней.

Дополнение

18 мая, вступил в силу закон об усилении мобилизации, который обязывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней уточнить свои учетные данные. Сделать это можно через территориальные центры комплектования, электронный кабинет призывника, или через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

710 тысяч украинцев снято с безосновательного "розыска" благодаря приложению "Резерв+". Чтобы увидеть свой обновленный статус необходимо в приложении повторно авторизоваться.