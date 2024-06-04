В Минобороны заявили, что пока нет оснований для продления срока обновления военно-учетных данных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  7092 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  47430 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  51686 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  114976 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  117375 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  156802 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  108291 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  139238 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
3 июня 2024, 06:00  •  108548 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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В Луганской области враг нанес 30 ударов по Невскому, более 2,5 тыс. подростков с оккупированных территорий россияне заставят пройти военную выучку - ОВА

В Луганской области враг нанес 30 ударов по Невскому, более 2,5 тыс. подростков с оккупированных территорий россияне заставят пройти военную выучку - ОВА

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В Минобороны заявили, что пока нет оснований для продления срока обновления военно-учетных данных

В Министерстве обороны заявили, что в настоящее время нет оснований для продления срока обновления военных удостоверений, поскольку каждый военнообязанный может обновить свои данные через приложение "Резерв+", но срок может быть продлен в случае возникновения форс-мажорной ситуации.

Общество •   •  2099 просмотра
В Минобороны заявили, что пока нет оснований для продления срока обновления военно-учетных данных

Ограничения на электричество действуют в течение суток, из-за непогоды есть обесточивания, на востоке энергетики попали под обстрел - Минэнерго

Из-за непогоды были обесточены 68 населенных пунктов, бригада энергетиков попала под обстрел в Донецкой области, а в течение дня в Украине действуют ограничения на подачу электроэнергии, при этом ожидается значительный, но меньше, чем накануне, импорт электроэнергии.

Общество •   •  2605 просмотра
Ограничения на электричество действуют в течение суток, из-за непогоды есть обесточивания, на востоке энергетики попали под обстрел - Минэнерго

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко продолжали торговать с компанией Black Sea Commodities Trading Limited даже после того, как в апреле 2021 года Украина ввела против нее санкции по подозрению в контрабанде.

Экономика •   •  23074 просмотра
Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

В Луганской области враг нанес 30 ударов по Невскому, более 2,5 тыс. подростков с оккупированных территорий россияне заставят пройти военную выучку - ОВА

россияне нанесли 30 ударов по Невскому Луганской области, а более 2,5 тысячи подростков с оккупированных территорий принуждены проходить военную подготовку в рф.

Война •   •  4267 просмотра
В Луганской области враг нанес 30 ударов по Невскому, более 2,5 тыс. подростков с оккупированных территорий россияне заставят пройти военную выучку - ОВА

Binance ограничит доступ к некоторым стейблкоинам для пользователей из ЕС

Начиная с 30 июня 2024 года, Binance ограничит доступ к нерегулируемым стейблкоинам для пользователей из Европейской экономической зоны в связи с новыми правилами MiCA, регулирующими стейблкоины в Европе.

Экономика •   •  4169 просмотра
Binance ограничит доступ к некоторым стейблкоинам для пользователей из ЕС

Готовил теракты против военнослужащих ТЦК в Запорожье: задержан агент фсб

Служба безопасности Украины предотвратила серию терактов, спланированных агентом фсб против военнослужащих Сил обороны в прифронтовом городе Запорожье, задержав российского агента, который готовился заложить взрывчатку под автомобили возле военкоматов.

Война •   •  5029 просмотра
Готовил теракты против военнослужащих ТЦК в Запорожье: задержан агент фсб

Утренняя атака рф на Днепр: пожар ликвидировали, предварительно, уже 8 раненых

Восемь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате утренней атаки на Днепр. Пожар, вызванный ударом, был ликвидирован спасателями.

Война •   •  5416 просмотра
Утренняя атака рф на Днепр: пожар ликвидировали, предварительно, уже 8 раненых

Человек, который обновил свои данные через Резерв+, выполнил норму закона, но есть нюанс - Минобороны

Человек, который обновил свои военные документы через приложение Reserve+, выполнил требование закона, но ему все равно могут вручить повестку на улице.

Общество •   •  5780 просмотра
Человек, который обновил свои данные через Резерв+, выполнил норму закона, но есть нюанс - Минобороны

Шольц объяснил решение по оружию для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту решения разрешить Украине использовать поставленное Германией оружие, чтобы бить по целям в россии, заявив, что оно было принято с осторожностью совместно с союзниками.

Война •   •  10883 просмотра
Шольц объяснил решение по оружию для Украины

Еще три ребенка пострадали в Украине с начала недели из-за российской войны

Еще трое детей, в том числе 12-летний мальчик, погибший в Донецкой области, и двое раненых в Днепре, стали жертвами вооруженной агрессии россии с начала недели. Общее число пострадавших детей достигло более 1919.

Война •   •  10475 просмотра
Еще три ребенка пострадали в Украине с начала недели из-за российской войны