В Минобороны заявили, что пока нет оснований для продления срока обновления военно-учетных данных

Обновить свои учетные данные через приложение "Резерв+" может каждый военнообязанный и соответственно оснований для того, чтобы продлевать срок для обновления данных пока нет. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Детали

На вопрос при каких условиях могут увеличить срок для обновления данных, Лазуткин ответил: "на самом деле сейчас идет обновление данных и сейчас в приложении "Резерв+" уже нет сбоев... то есть обновить данные через "Резерв+" может каждый военнообязанный и соответственно оснований для того, чтобы продолжать таких имеющихся сейчас нет, но в то же время может случиться какая-то форс-мажорная история и тогда очевидно стоит продлить этот срок".

Он отметил, что все будет зависеть от того в каком ритме будут продолжать обновлять свои данные люди.

Дополнение

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о продлении срока обновления военно-учетных данных с 60 до 150 дней.

В пояснительной записке отмечается, что обновить данные можно путем прибытия самостоятельно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту пребывания на воинском учете или по своему месту жительства, или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии). Обновить данные через электронный кабинет (мобильное приложение Резерв+) или в ЦПАУ могут далеко не все военнообязанные по ряду причин, как то имеющиеся ошибки в в реестре "оберег", необходимость подать дополнительные документы и прочее. В таком случае военнообязанные должны прибыть лично в ТЦК и СП.

В общем, количество граждан, которые должны лично прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки значительно превышает возможности ТЦК и СП их принять. После принятия закона №3633-IX возле ТЦК и СП ежедневно наблюдается огромное скопление людей. Граждане массово жалуются на невозможность попасть в ТЦК на личный прием, - говорится в пояснительной записке.

Человек, который обновил свои данные через Резерв+, выполнил норму закона, но есть нюанс - Минобороны