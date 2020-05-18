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В Мексиці вбили ще одного журналіста

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. На півночі Мексики невідомі в результаті збройного нападу вбили місцевого журналіста Хорхе Арменту. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.

В Мексиці вбили ще одного журналіста

У повідомленні правоохоронних органів зазначається, що під час нападу був вбитий офіцер поліції, який охороняв журналіста. Другий поліцейський був поранений.

Згідно з повідомленням пресслужби міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів", Хорхе Арменті неодноразово погрожували, він перебував під охороною. Це вже третє вбивство журналіста в цій країні з початку року.

У 2019 році в Мексиці було вбито 10 журналістів. Мексика регулярно потрапляє в список країн світу, найбільш небезпечних для журналістів. В цих антирейтингах вона є єдиною країною, на території якої немає збройних конфліктів.

Нагадаємо, у світі від COVID-19 померло щонайменше 55 журналістів.

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