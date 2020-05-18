В Мексике убили еще одного журналиста

В сообщении правоохранительных органов говорится, что во время нападения был убит офицер полиции, который охранял журналиста. Второй полицейский был ранен.

Согласно сообщению пресс-службы международной правозащитной организации "Репортеры без границ", Хорхе Армента неоднократно угрожали, он находился под охраной. Это уже третье убийство журналиста в этой стране с начала года.

В 2019 году в Мексике было убито 10 журналистов. Мексика регулярно попадает в список стран мира, наиболее опасных для журналистов. В этих антирейтингах она является единственной страной, на территории которой нет вооруженных конфликтов.

Напомним, в мире от COVID-19 умерло по меньшей мере 55 журналистов.