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В Ізраїлі терористи ХАМАС вбили всесвітньовідомого фізика і його дружину

В Ізраїлі терористи ХАМАС вбили всесвітньовідомого фізика і його дружину

Київ • УНН

 • 1227182 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В Ізраїлі під час нападу ХАМАС на місто Офакім був вбитий видатний харківський фізик-теоретик Сергій Гредескул, та його дружина доктор математичних наук Вікторія Гредескул. Подружжя вбили терористи, які увірвалися до їхнього будинку. Про це повідомляє УНН, із посиланням на знайомих загиблого вченого.

Цитата

“Серед убитих терористами ХАМАС — професор департаменту фізики Університету Бен-Гуріона в Негеві Сергій Гредескул, випускник Харківського Університету, лауреат Державної премії України, який багато років проводив дослідження в Харківському фізико-технічному інституті та Фізико-технічному інституті низьких фізико-математичних наук, співавтор книги “Вступ до теорії неупорядкованих систем”, — розповів про смерть Гредескула його знайомий з Хеседу історик Шимон Бріман.

Деталі

Сергій та Вікторія Гредескул також значаться у списку загиблих під час нападу бойовиків ХАМАС, який веде видання Newsru.co.il.

Інформацію про загибель подружжя Гредескул підтвердив й Фізико-технічний інститут низьких температур (ФТІНТ), що розміщений у Харкові. А також університет Бен-Гуріо, де вчений працюв в останні роки. Наукова спільнота обох країн висловила висловили свої співчуття рідним та близьким загиблих:

“Сергій був одним із найвидатніших фізиків, які переїхали до Ізраїлю у 90-ті роки. Разом зі своїм наставником Іллею Ліфшицем він став одним із батьків-засновників фізики невпорядкованих металів. Сергія нагороджено Державною премією України в галузі науки й техніки 1985 року. Сергій прийшов на нашу кафедру у 1991 році та був її співробітником до останніх днів”, — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті кафедри фізики університету Бен Гуріон до Негєва.

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Довідково

Сергій Гредескул народився на росіі, але освіту здобув в українському Харківському університеті у 1964 році. У Харкові він також почав свою наукову кар’єру. Спочатку працював у Харківському фізико-технічному інституті (1968-1971 рр.), згодом у Фізико-технічному інституті низьких температур АНУ (1971-1992 рр.). І вже у 1990-му став доктором фізико-математичних наук.

У 1992 році переїхав в Ізраїль, де почав працював професором Університету Бен-Гуріона в рамках проєкту інтеграції вчених КАМЕА.

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