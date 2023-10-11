В Ізраїлі терористи ХАМАС вбили всесвітньовідомого фізика і його дружину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В Ізраїлі під час нападу ХАМАС на місто Офакім був вбитий видатний харківський фізик-теоретик Сергій Гредескул, та його дружина доктор математичних наук Вікторія Гредескул. Подружжя вбили терористи, які увірвалися до їхнього будинку. Про це повідомляє УНН, із посиланням на знайомих загиблого вченого.
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“Серед убитих терористами ХАМАС — професор департаменту фізики Університету Бен-Гуріона в Негеві Сергій Гредескул, випускник Харківського Університету, лауреат Державної премії України, який багато років проводив дослідження в Харківському фізико-технічному інституті та Фізико-технічному інституті низьких фізико-математичних наук, співавтор книги “Вступ до теорії неупорядкованих систем”, — розповів про смерть Гредескула його знайомий з Хеседу історик Шимон Бріман.
Деталі
Сергій та Вікторія Гредескул також значаться у списку загиблих під час нападу бойовиків ХАМАС, який веде видання Newsru.co.il.
Інформацію про загибель подружжя Гредескул підтвердив й Фізико-технічний інститут низьких температур (ФТІНТ), що розміщений у Харкові. А також університет Бен-Гуріо, де вчений працюв в останні роки. Наукова спільнота обох країн висловила висловили свої співчуття рідним та близьким загиблих:
“Сергій був одним із найвидатніших фізиків, які переїхали до Ізраїлю у 90-ті роки. Разом зі своїм наставником Іллею Ліфшицем він став одним із батьків-засновників фізики невпорядкованих металів. Сергія нагороджено Державною премією України в галузі науки й техніки 1985 року. Сергій прийшов на нашу кафедру у 1991 році та був її співробітником до останніх днів”, — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті кафедри фізики університету Бен Гуріон до Негєва.
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Довідково
Сергій Гредескул народився на росіі, але освіту здобув в українському Харківському університеті у 1964 році. У Харкові він також почав свою наукову кар’єру. Спочатку працював у Харківському фізико-технічному інституті (1968-1971 рр.), згодом у Фізико-технічному інституті низьких температур АНУ (1971-1992 рр.). І вже у 1990-му став доктором фізико-математичних наук.
У 1992 році переїхав в Ізраїль, де почав працював професором Університету Бен-Гуріона в рамках проєкту інтеграції вчених КАМЕА.