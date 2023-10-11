В Израиле террористы ХАМАС убили всемирно известного физика и его жену
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Израиле во время нападения ХАМАС на Город Офаким был убит выдающийся Харьковский физик-теоретик Сергей Гредескул, и его жена доктор математических наук Виктория Гредескул. Супруги были убиты террористами, ворвавшимися в их дом. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на знакомых погибшего ученого.
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“Среди убитых террористами ХАМАСа - профессор (emeritus) департамента физики Университета Бен-Гуриона в Негеве Сергей Гредескул, выпускник Харьковского Университета, лауреат Государственной премии Украины, много лет проводивший исследования в Харьковском физико-техническом институте и Физико-техническом институте низких температур АН Украины, доктор физико-математических наук, соавтор книги “Введение в теорию неупорядоченных систем”, — рассказал о смерти Гредескула его знакомый с Хеседу историк Шимон Бриман.
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Сергей и Виктория Гредескул также числятся в списке погибших во время нападения боевиков ХАМАС, который ведет издание Newsru.co.il.
Информацию о гибели супругов Гредескул подтвердил и физико-технический институт низких температур (ФТИНТ), размещенный в Харькове. А также университет Бен-Гурио, где ученый трудился в последние годы. Научное сообщество обеих стран выразило свои соболезнования родным и близким погибших:
“Сергей был одним из самых выдающихся физиков, переехавших в Израиль в 90-е годы. Вместе со своим наставником Ильей Лифшицем он стал одним из отцов-основателей физики неупорядоченных металлов. Сергей награжден Государственной премией Украины в области науки и техники 1985 года. Сергей пришел на нашу кафедру в 1991 году и был ее сотрудником до последних дней”, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кафедры физики Университета Бен Гурион до Негева.
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Сергей Гредескул родился в россии, но получил образование в украинском Харьковском университете в 1964 году. В Харькове он также начал свою научную карьеру. Сначала работал в Харьковском физико-техническом институте (1968-1971 гг.), затем в Физико-техническом институте низких температур АНУ (1971-1992 гг.). И уже в 1990-м стал доктором физико-математических наук.
В 1992 году переехал в Израиль, где начал работал профессором Университета Бен-Гуриона в рамках проекта интеграции ученых КАМЕА.