В Израиле террористы ХАМАС убили всемирно известного физика и его жену

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Израиле во время нападения ХАМАС на Город Офаким был убит выдающийся Харьковский физик-теоретик Сергей Гредескул, и его жена доктор математических наук Виктория Гредескул. Супруги были убиты террористами, ворвавшимися в их дом. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на знакомых погибшего ученого.