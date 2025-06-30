В Ізраїлі попрощалися з п'ятьма українцями, які загинули під час ракетного удару Ірану
Київ • УНН
В ізраїльському місті Бат-Ям відбулася церемонія прощання з п’ятьма українцями, які загинули 14 червня від іранського ракетного удару. Усі жертви були членами однієї родини, серед них двоє дітей віком 8 та 10 років.
В ізраїльському місті Бат-Ям відбулася церемонія прощання з п’ятьма громадянами України, які загинули внаслідок іранського обстрілу 14 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Ізраїлю в Telegram.
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Із загиблими українцями в ізраїльському Бат-Ямі попрощалися на місці іранського ракетного удару. Як зазначили у відомстві, усі вони - члени однієї родини, які загинули від рук терористичного іранського режиму.
Удар іранської ракети забрав життя:
- Насті Бурік, 8 років, приїхала до Ізраїлю на лікування від лейкемії;
- Марії Пешкуревої, 30 років, мами Насті;
- Олени Соколової, 54 роки, бабусі Насті;
- Іллі Пешкуревв, 14 років, двоюрідного брата Насті;
- Костянтинв Тутевича, 10 років, ще одного двоюрідного брата Насті.
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