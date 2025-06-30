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В Ізраїлі попрощалися з п'ятьма українцями, які загинули під час ракетного удару Ірану

Київ • УНН

 • 854 перегляди

В ізраїльському місті Бат-Ям відбулася церемонія прощання з п’ятьма українцями, які загинули 14 червня від іранського ракетного удару. Усі жертви були членами однієї родини, серед них двоє дітей віком 8 та 10 років.

В Ізраїлі попрощалися з п'ятьма українцями, які загинули під час ракетного удару Ірану

В ізраїльському місті Бат-Ям відбулася церемонія прощання з п’ятьма громадянами України, які загинули внаслідок іранського обстрілу 14 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Ізраїлю в Telegram.

Деталі

Із загиблими українцями в ізраїльському Бат-Ямі попрощалися на місці іранського ракетного удару. Як зазначили у відомстві, усі вони - члени однієї родини, які загинули від рук терористичного іранського режиму.

Удар іранської ракети забрав життя:

  • Насті Бурік, 8 років, приїхала до Ізраїлю на лікування від лейкемії;
    • Марії Пешкуревої, 30 років, мами Насті;
      • Олени Соколової, 54 роки, бабусі Насті;
        • Іллі Пешкуревв, 14 років, двоюрідного брата Насті;
          • Костянтинв Тутевича, 10 років, ще одного двоюрідного брата Насті.

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            Лілія Набока

            Лілія Набока

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