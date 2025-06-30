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В Израиле простились с пятью украинцами, погибшими во время ракетного удара Ирана

Киев • УНН

 • 718 просмотра

В израильском городе Бат-Ям состоялась церемония прощания с пятью украинцами, погибшими 14 июня от иранского ракетного удара. Все жертвы были членами одной семьи, среди них двое детей в возрасте 8 и 10 лет.

В Израиле простились с пятью украинцами, погибшими во время ракетного удара Ирана

В израильском городе Бат-Ям состоялась церемония прощания с пятью гражданами Украины, погибшими в результате иранского обстрела 14 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Израиля в Telegram.

Детали

С погибшими украинцами в израильском Бат-Яме попрощались на месте иранского ракетного удара. Как отметили в ведомстве, все они - члены одной семьи, погибшие от рук террористического иранского режима.

Удар иранской ракеты унес жизни:

  • Насти Бурик, 8 лет, приехала в Израиль на лечение от лейкемии;
    • Марии Пешкуревой, 30 лет, мамы Насти;
      • Елены Соколовой, 54 года, бабушки Насти;
        • Ильи Пешкурева, 14 лет, двоюродного брата Насти;
          • Константина Тутевича, 10 лет, еще одного двоюродного брата Насти.

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            Лилия Набока

            Лилия Набока

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