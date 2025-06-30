В Израиле простились с пятью украинцами, погибшими во время ракетного удара Ирана
Киев • УНН
В израильском городе Бат-Ям состоялась церемония прощания с пятью украинцами, погибшими 14 июня от иранского ракетного удара. Все жертвы были членами одной семьи, среди них двое детей в возрасте 8 и 10 лет.
В израильском городе Бат-Ям состоялась церемония прощания с пятью гражданами Украины, погибшими в результате иранского обстрела 14 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Израиля в Telegram.
Детали
С погибшими украинцами в израильском Бат-Яме попрощались на месте иранского ракетного удара. Как отметили в ведомстве, все они - члены одной семьи, погибшие от рук террористического иранского режима.
Удар иранской ракеты унес жизни:
- Насти Бурик, 8 лет, приехала в Израиль на лечение от лейкемии;
- Марии Пешкуревой, 30 лет, мамы Насти;
- Елены Соколовой, 54 года, бабушки Насти;
- Ильи Пешкурева, 14 лет, двоюродного брата Насти;
- Константина Тутевича, 10 лет, еще одного двоюродного брата Насти.
Во время атаки в Израиле погибла 7-летняя одесситка, которая лечилась от рака - Офис Президента Украины18.06.25, 23:27 • 15791 просмотр
Да будет память о невинных жертвах военных преступлений тегеранского режима благословенна во веки веков
Атака Ирана на Израиль: погибли пятеро украинцев, среди них - дети15.06.25, 19:29 • 7441 просмотр