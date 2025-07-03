В Естонії винесли вирок молдованам, які на замовлення рф підпалили ресторан "Слава Україні"

У Таллінні суд визнав двох громадян Молдови винними у підпалі ресторану "Слава Україні" та супермаркету. Правоохоронці встановили, що підпал закладу вчинили на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Цей напад є частиною серії атак по всій Європі, які, за словами західних чиновників, пов’язують із росією. Мета таких дій — посіяти розкол у західних суспільствах та підірвати підтримку України, яка вже понад три роки протистоїть повномасштабному вторгненню рф - йдеться у повідомленні.

Гар’юський повітовий суд в Естонії встановив, що виконавцями були двоє громадян Молдови, двоюрідні брати, обидва з іменем Іван Чіхаїл.

Один із них отримав вирок у вигляді шести з половиною років ув’язнення за підпал ресторану та супермаркету, який, за словами суду, він здійснив за завданням російських спецслужб. Інший Чіхаїл, який був спільником, отримав два з половиною роки.

У своїй заяві суд повідомив, що перший Іван Чіхаїл діяв за дорученням російської військової розвідки — гру.

У січні 2024 року він виконав "тестову" операцію для гру, підпаливши супермаркет Co-op у селі Осула на південному сході Естонії.

Наступного дня, за вказівкою людини, яка діяла від імені гру, йому було доручено підпалити ресторан "Слава Україні" в столиці — Таллінні.

Довідково

Чіхаїл разом із двоюрідним братом приїхав до ресторану в ніч на 31 січня 2024 року, де вони підпалили заклад, а потім залишили країну. Суд зазначив, що його брат не знав, що працює на кремль.

Як повідомила державна прокурорка Трііну Олев-Аас, влада Латвії, Литви та Польщі допомогла затримати обох чоловіків. Їх заарештували в Італії та екстрадували до Естонії для суду.

Цей підпал став черговим інцидентом у низці атак з боку росії проти Естонії з моменту початку її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Раніше країна вже стикалася з кібератаками та актами вандалізму — наприклад, розбиттям вікон у машинах політиків і журналістів, які критикують кремль - підкреслює видання.

Доповнення

Як зазначає Служба внутрішньої безпеки Естонії, те, що гру використало молдован, направлених з-за кордону, свідчить про зростаючі труднощі з вербуванням агентів усередині самої росії.

Після початку повномасштабної війни росію неодноразово звинувачували у широкомасштабній кампанії саботажу в Європі. До таких атак входили: заповнення вихлопних труб автомобілів монтажною піною в Німеччині, спроби закласти вибухівку на вантажні літаки, хакерські атаки на політиків і критичну інфраструктуру, а також діяльність шпигунських мереж, як от нещодавно викритої у Великій Британії.

Речник президента рф дмитро пєсков заперечив ці звинувачення, заявивши, що кремль досі не отримав жодних "доказів", які б підтверджували участь у масштабній кампанії саботажу.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН у Таллінні стався підпал українського ресторану "Слава Україні", про що свідчили камери спостереження. Пожежа виникла вранці 31 січня 2024 року. Обставини події розслідували у кримінальному провадженні за статтею про пошкодження та знищення майна.