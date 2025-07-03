В Эстонии вынесли приговор молдаванам, которые по заказу рф подожгли ресторан "Слава Украине"

В Таллинне суд признал двух граждан Молдовы виновными в поджоге ресторана "Слава Украине" и супермаркета. Правоохранители установили, что поджог заведения совершили по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Это нападение является частью серии атак по всей Европе, которые, по словам западных чиновников, связывают с россией. Цель таких действий — посеять раскол в западных обществах и подорвать поддержку Украины, которая уже более трех лет противостоит полномасштабному вторжению РФ - говорится в сообщении.

Харьюский уездный суд в Эстонии установил, что исполнителями были двое граждан Молдовы, двоюродные братья, оба по имени Иван Чихаил.

Один из них получил приговор в виде шести с половиной лет заключения за поджог ресторана и супермаркета, который, по словам суда, он совершил по заданию российских спецслужб. Другой Чихаил, который был сообщником, получил два с половиной года.

В своем заявлении суд сообщил, что первый Иван Чихаил действовал по поручению российской военной разведки — гру.

В январе 2024 года он выполнил "тестовую" операцию для гру, поджег супермаркет Co-op в деревне Осула на юго-востоке Эстонии.

На следующий день, по указанию человека, действовавшего от имени гру, ему было поручено поджечь ресторан "Слава Украине" в столице — Таллинне.

Справка

Чихаил вместе с двоюродным братом приехал в ресторан в ночь на 31 января 2024 года, где они подожгли заведение, а затем покинули страну. Суд отметил, что его брат не знал, что работает на Кремль.

Как сообщила государственная прокурор Трину Олев-Аас, власти Латвии, Литвы и Польши помогли задержать обоих мужчин. Их арестовали в Италии и экстрадировали в Эстонию для суда.

Этот поджог стал очередным инцидентом в ряду атак со стороны россии против Эстонии с момента начала ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Ранее страна уже сталкивалась с кибератаками и актами вандализма — например, разбиванием окон в машинах политиков и журналистов, критикующих кремль - подчеркивает издание.

Дополнение

Как отмечает Служба внутренней безопасности Эстонии, то, что гру использовало молдаван, направленных из-за границы, свидетельствует о растущих трудностях с вербовкой агентов внутри самой россии.

После начала полномасштабной войны россию неоднократно обвиняли в широкомасштабной кампании саботажа в Европе. В такие атаки входили: заполнение выхлопных труб автомобилей монтажной пеной в Германии, попытки заложить взрывчатку на грузовые самолеты, хакерские атаки на политиков и критическую инфраструктуру, а также деятельность шпионских сетей, как вот недавно раскрытой в Великобритании.

Представитель президента рф дмитрий песков отрицал эти обвинения, заявив, что Кремль до сих пор не получил никаких "доказательств", которые бы подтверждали участие в масштабной кампании саботажа.

Напомним

Как ранее писал УНН в Таллинне произошел поджог украинского ресторана "Слава Украине", о чем свидетельствовали камеры наблюдения. Пожар возник утром 31 января 2024 года. Обстоятельства происшествия расследовали в уголовном производстве по статье о повреждении и уничтожении имущества.