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В Австрії пасажирський літак потрапив у сильну грозу, град розбив лобове скло і зламав носову частину

В Австрії пасажирський літак потрапив у сильну грозу, град розбив лобове скло і зламав носову частину

Київ • УНН

 • 21547 перегляди

Літак Airbus A320 авіакомпанії Austrian Airlines, що летів з Майорки до Відня, отримав серйозні пошкодження від граду, який розбив лобове скло і носову частину літака. Це змусило пілотів здійснити посадку наосліп у Відні.

В австрійському літаку, який виконував політ до Відня, через град розбито лобове скло і зламана носова частина. Про це УНН пише з посиланням на BILD.

Деталі

Літак Airbus A320, що належить австрійській авіакомпанії Austrian Airlines, виконував рейс з іспанської Майорки до Відня. Повітряне судно потрапило під сильний град, який пробив лобове скло і зруйнував носову частину літака.

У підсумку пілотам довелося сідати в аеропорту Відня наосліп.

Під час рейсу OS434 Пальма-де-Майорка - Відень літак Airbus A320 пошкодив град. На підльоті до Відня літак потрапив у грозовий осередок, який, за словами екіпажу, не було видно на метеорологічному радарі. За поточною інформацією, град пошкодив два передніх вікна кабіни літака, носову частину літака і деякі панелі

- заявили в Austrian Airlines.

Відомо, що пілот подав диспетчерам сигнал лиха після того, як град розбив лобове скло. Служба управління польотами підтвердила факт інциденту: там пояснили, що грозовий фронт, у який потрапив рейс дорогою до Відня, не було видно на метеорологічному радарі.

Нагадаємо

Два трюкові літаки зіткнулися в повітрі під час авіашоу в португальському місті Бежа. Один з літаків розбився і спалахнув, унаслідок чого загинув його іспанський пілот.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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