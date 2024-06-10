В Австрії пасажирський літак потрапив у сильну грозу, град розбив лобове скло і зламав носову частину
Київ • УНН
Літак Airbus A320 авіакомпанії Austrian Airlines, що летів з Майорки до Відня, отримав серйозні пошкодження від граду, який розбив лобове скло і носову частину літака. Це змусило пілотів здійснити посадку наосліп у Відні.
В австрійському літаку, який виконував політ до Відня, через град розбито лобове скло і зламана носова частина. Про це УНН пише з посиланням на BILD.
Деталі
Літак Airbus A320, що належить австрійській авіакомпанії Austrian Airlines, виконував рейс з іспанської Майорки до Відня. Повітряне судно потрапило під сильний град, який пробив лобове скло і зруйнував носову частину літака.
У підсумку пілотам довелося сідати в аеропорту Відня наосліп.
Під час рейсу OS434 Пальма-де-Майорка - Відень літак Airbus A320 пошкодив град. На підльоті до Відня літак потрапив у грозовий осередок, який, за словами екіпажу, не було видно на метеорологічному радарі. За поточною інформацією, град пошкодив два передніх вікна кабіни літака, носову частину літака і деякі панелі
Відомо, що пілот подав диспетчерам сигнал лиха після того, як град розбив лобове скло. Служба управління польотами підтвердила факт інциденту: там пояснили, що грозовий фронт, у який потрапив рейс дорогою до Відня, не було видно на метеорологічному радарі.
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