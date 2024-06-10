В Австрии пассажирский самолет попал в сильную грозу, град разбил лобовое стекло и сломал носовую часть

В австрийском самолете, который выполнял полет в Вену, из-за града разбито лобовое стекло и сломана носовая часть. Об этом УНН пишет со ссылкой на BILD.

Детали

Самолет Airbus A320, принадлежащий австрийской авиакомпании Austrian Airlines, выполнял рейс из испанской Майорки в Вену. Воздушное судно попало под сильный град, который пробил лобовое стекло и разрушил носовую часть самолета.

В итоге пилотам пришлось садиться в аэропорту Вены вслепую.

Во время рейса OS434 Пальма-де-Майорка - Вена самолет Airbus A320 повредил град. На подлете в Вену самолет попал в грозовой очаг, который, по словам экипажа, не был виден на метеорологическом радаре. По текущей информации, град повредил два передних окна кабины самолета, носовую часть самолета и некоторые панели - заявили в Austrian Airlines.

Известно, что пилот подал диспетчерам сигнал бедствия после того, как град разбил лобовое стекло. Служба управления полетами подтвердила факт инцидента: там пояснили, что грозовой фронт, в который попал рейс по дороге в Вену, не был виден на метеорологическом радаре.

Напомним

Два трюковых самолета столкнулись в воздухе во время авиашоу в португальском городе Бежа. Один из самолетов разбился и загорелся, в результате чего погиб его испанский пилот.

Человек погиб, попав в двигатель самолета в аэропорту Амстердама