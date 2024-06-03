У Португалії на авіашоу зіткнулися літаки: є загиблий та поранений серед пілотів
Київ • УНН
Один іспанський пілот загинув, а інший був поранений, коли два літаки зіткнулися під час авіашоу в португальському місті Бежа.
Два трюкові літаки зіткнулися в повітрі в неділю під час авіашоу в португальському місті Бежа. Один з літаків розбився і спалахнув, унаслідок чого загинув його іспанський пілот. Про це повідомили ВПС Португалії, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Шоу відбулось на авіабазі в Бежі, розташованій за 180 км (110 миль) на південь від Лісабона. У ВПС Португалії заявили, що зіткнулись літаки з пілотажного патруля YAK STARS.
До складу патруля входять португальські та іспанські пілоти, і ВПС Португалії назвали його "найбільшою цивільною пілотажною групою в Південній Європі".
Капітан ВПС Патрісія Фернандеш повідомила мовленнєвій компанії RTP, що "один із пілотів, який має іспанське громадянство, загинув, а інший пілот дістав поранення".
Після аварії ВПС Португалії вирішили скасувати Beja AirShow, найбільше авіаційне свято в Португалії.
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