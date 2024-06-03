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У Португалії на авіашоу зіткнулися літаки: є загиблий та поранений серед пілотів

У Португалії на авіашоу зіткнулися літаки: є загиблий та поранений серед пілотів

Київ • УНН

 • 25775 перегляди

Один іспанський пілот загинув, а інший був поранений, коли два літаки зіткнулися під час авіашоу в португальському місті Бежа.

 Два трюкові літаки зіткнулися в повітрі в неділю під час авіашоу в португальському місті Бежа. Один з літаків розбився і спалахнув, унаслідок чого загинув його іспанський пілот. Про це повідомили ВПС Португалії, передає УНН із посиланням на Reuters. 

Деталі 

Шоу відбулось на авіабазі в Бежі, розташованій за 180 км (110 миль) на південь від Лісабона. У ВПС Португалії заявили, що зіткнулись  літаки з пілотажного патруля YAK STARS.

До складу патруля входять португальські та іспанські пілоти, і ВПС Португалії назвали  його "найбільшою цивільною пілотажною групою в Південній Європі".

Капітан ВПС Патрісія Фернандеш повідомила мовленнєвій компанії RTP, що "один із пілотів, який має іспанське громадянство, загинув, а інший пілот дістав поранення".

Після аварії  ВПС Португалії вирішили скасувати Beja AirShow, найбільше авіаційне свято в Португалії.

Повінь на півдні Німеччини: пожежник загинув під час рятувальної операції03.06.24, 07:00 • 25072 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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