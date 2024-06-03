В Португалии на авиашоу столкнулись самолеты: есть погибший и раненый среди пилотов

Два трюковых самолета столкнулись в воздухе в воскресенье во время авиашоу в португальском городе Бежа. Один из самолетов разбился и загорелся, в результате чего погиб его испанский пилот. Об этом сообщили ВВС Португалии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Шоу проходило на авиабазе в Бежа, расположенной в 180 км (110 миль) к югу от Лиссабона. В ВВС Португалии заявили, что столкнулись самолеты из пилотажного патруля YAK STARS.

Патруль состоит из португальских и испанских пилотов, и португальские ВВС назвали его "крупнейшей гражданской пилотажной группой в Южной Европе".

Капитан ВВС Патрисия Фернандеш сообщила речевой компании RTP, что"один из пилотов, имеющих испанское гражданство, погиб, а другой пилот получил ранения".

После аварии ВВС Португалии решили отменить Beja AirShow, крупнейший авиационный праздник в Португалии.

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