В Афганістані на весіллі мінометний снаряд убив щонайменше шість людей

Деталі

Вибух стався в суботу ввечері в районі Тагаб, де відбулися зіткнення між урядовими силами Афганістану і повстанцями Талібану.

Шайек Шореш, представник поліції провінції, звинуватив талібів у стрільбі з міномета і додав, що щонайменше шість мирних жителів, включаючи жінок і дітей, були вбиті і ще четверо поранені.

Але високопоставлений чиновник служби безпеки в Кабулі назвав число загиблих не менше 10, а число поранених - 18.

Представник Талібану відкинув звинувачення і сказав, що міномет був випущений афганськими силами безпеки.

Контекст

Афганські цивільні особи часто несуть на собі основний тягар атак, оскільки вони потрапляють під перехресний вогонь.

Насильство різко зросла по всій країні після того, як Вашингтон оголосив минулого місяця про плани вивести всі американські війська з Афганістану до 11 вересня.

Організація Об'єднаних Націй заявила минулого місяця, що майже 1 800 афганських мирних жителів були вбиті або поранені протягом перших трьох місяців 2021 року під час боїв між урядовими силами і повстанцями Талібану, незважаючи на зусилля з пошуку мирних шляхів виходу з кризи.

Відповідно до щорічного звіту Незалежної комісії з прав людини Афганістану за минулий рік, у 2020 році загинуло 8 500 мирних жителів.