В Афганістані на весіллі мінометний снаряд убив щонайменше шість людей

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 31270 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 111054 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 152929 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 136739 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 143164 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 99836 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 84014 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 188925 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88763 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 282879 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 69800 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 11801 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 24718 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 33491 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 50041 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 155046 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 188925 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 282879 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 449875 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 435676 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 8096 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 33935 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 39355 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 39760 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 40677 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

В Афганістані на весіллі мінометний снаряд убив щонайменше шість людей

Київ • УНН

 • 15469 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Щонайменше шестеро афганських мирних жителів були вбиті і ще кілька отримали поранення, коли мінометний снаряд потрапив в будинок під час весільної церемонії в північній провінції Капіса, заявили в неділю представники служби безпеки. Про це інформує Reuters, передає УНН.

В Афганістані на весіллі мінометний снаряд убив щонайменше шість людей

Деталі

Вибух стався в суботу ввечері в районі Тагаб, де відбулися зіткнення між урядовими силами Афганістану і повстанцями Талібану.

Шайек Шореш, представник поліції провінції, звинуватив талібів у стрільбі з міномета і додав, що щонайменше шість мирних жителів, включаючи жінок і дітей, були вбиті і ще четверо поранені.

Але високопоставлений чиновник служби безпеки в Кабулі назвав число загиблих не менше 10, а число поранених - 18.

Представник Талібану відкинув звинувачення і сказав, що міномет був випущений афганськими силами безпеки.

Контекст

Афганські цивільні особи часто несуть на собі основний тягар атак, оскільки вони потрапляють під перехресний вогонь.

Насильство різко зросла по всій країні після того, як Вашингтон оголосив минулого місяця про плани вивести всі американські війська з Афганістану до 11 вересня.

Організація Об'єднаних Націй заявила минулого місяця, що майже 1 800 афганських мирних жителів були вбиті або поранені протягом перших трьох місяців 2021 року під час боїв між урядовими силами і повстанцями Талібану, незважаючи на зусилля з пошуку мирних шляхів виходу з кризи.

Відповідно до щорічного звіту Незалежної комісії з прав людини Афганістану за минулий рік, у 2020 році загинуло 8 500 мирних жителів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45