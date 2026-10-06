В аеропорту Брюсселя через страйк скасують низку рейсів
Київ • УНН
У п’ятницю страйк працівників Alyzia спричинить скасування рейсів в аеропорту Брюсселя. ЗМІ очікують щонайменше 140 скасувань.
У п’ятницю в аеропорту Брюсселя скасують низку рейсів через загальнонаціональний страйк, до якого приєднаються працівники компанії з наземного обслуговування Alyzia. Про це повідомили в аеропорту у вівторок, не уточнивши, скільки саме рейсів буде скасовано, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Бельгійські ЗМІ повідомляли, що очікується скасування щонайменше 140 рейсів. Отримати підтвердження цієї кількості від представника аеропорту на той момент не вдалося.
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