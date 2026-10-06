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В аэропорту Брюсселя из-за забастовки отменят ряд рейсов

Киев • УНН

 • 1612 просмотра

В пятницу забастовка работников Alyzia приведёт к отмене рейсов в аэропорту Брюсселя. СМИ ожидают как минимум 140 отмен.

В аэропорту Брюсселя из-за забастовки отменят ряд рейсов
Фото: REUTERS/Yves Herman

В пятницу в аэропорту Брюсселя отменят ряд рейсов из-за общенациональной забастовки, к которой присоединятся сотрудники компании наземного обслуживания Alyzia. Об этом сообщили в аэропорту во вторник, не уточнив, сколько именно рейсов будет отменено, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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Бельгийские СМИ сообщали, что ожидается отмена как минимум 140 рейсов. Получить подтверждение этой цифры от представителя аэропорта на тот момент не удалось.

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Антонина Туманова

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