В аэропорту Брюсселя из-за забастовки отменят ряд рейсов
Киев • УНН
В пятницу забастовка работников Alyzia приведёт к отмене рейсов в аэропорту Брюсселя. СМИ ожидают как минимум 140 отмен.
В пятницу в аэропорту Брюсселя отменят ряд рейсов из-за общенациональной забастовки, к которой присоединятся сотрудники компании наземного обслуживания Alyzia. Об этом сообщили в аэропорту во вторник, не уточнив, сколько именно рейсов будет отменено, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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Бельгийские СМИ сообщали, что ожидается отмена как минимум 140 рейсов. Получить подтверждение этой цифры от представителя аэропорта на тот момент не удалось.
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