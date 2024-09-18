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Усика затримали в аеропорту Кракова через "непридатність до польоту" - ЗМІ

Усика затримали в аеропорту Кракова через "непридатність до польоту" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11033 перегляди

Олександра Усика та його тренера затримали в аеропорту Кракова, відмовивши в посадці на літак до Іспанії. Ситуацію вирішили за допомогою президента України, Усик прокоментував інцидент в Instagram.

Українського спортсмена Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова після того як йому та його тренеру відмовили в посадці - представник авіакомпанії вирішив, що вони "непридатні для подорожі", пише ESPN із посиланням на свої джерела, передає УНН

Деталі

Усика та його тренера затримали після того, як він намагався сісти на літак до Валенсії, Іспанія, де він мав розпочати підготовку до реваншу проти Тайсона Ф’юрі 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Джерело ESPN повідомило, що Усику та його тренеру Сергію Лапіну відмовили в посадці через те що представник авіакомпанії вирішив, що вони непридатні для подорожі.

Боксер намагався пояснити, що все гаразд і вони просто виснажені після 14-годинної подорожі. Однак через мовний бар'єр вирішити ситуацію одразу не вдалося.

Пізніше Усик прокоментував своє затримання в Іnstagram.

"Все чудово, я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації і послу Україні в Польщі, особисто Президенту нашому, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання."

Ситуацію щодо затримання прокоментував і тренер спортсмена. У сторіз на своїй сторінці в Instagram Сергій Лапін розповів, що працівники митного контролю "перевищили свої повноваження", внаслідок чого і відбулося затримання.

Також на інцидент відреагував польський промоутер Анджей Васілевські.

Як видно з подальшого розвитку ситуації з Усиком, арешт і наручники на Чемпіона були абсолютно непотрібними і неправильними. Дуже добре, що сам чемпіон в медійному плані применшує цю тему і з повагою ставиться до всіх людей та інституцій

- написав Васілевські у соцмережі X.

"Усика відпустили і більше його ніхто не затримує", — Зеленський18.09.24, 00:07 • 68148 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоСпорт
valensiiaВаленсія
krakivКраків
er-riiadЕр-Ріяд
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saudivska-araviiaСаудівська Аравія
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oleksandr-usykОлександр Усик
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