Усика затримали в аеропорту Кракова через "непридатність до польоту" - ЗМІ

Українського спортсмена Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова після того як йому та його тренеру відмовили в посадці - представник авіакомпанії вирішив, що вони "непридатні для подорожі", пише ESPN із посиланням на свої джерела, передає УНН.

Деталі

Усика та його тренера затримали після того, як він намагався сісти на літак до Валенсії, Іспанія, де він мав розпочати підготовку до реваншу проти Тайсона Ф’юрі 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Джерело ESPN повідомило, що Усику та його тренеру Сергію Лапіну відмовили в посадці через те що представник авіакомпанії вирішив, що вони непридатні для подорожі.

Боксер намагався пояснити, що все гаразд і вони просто виснажені після 14-годинної подорожі. Однак через мовний бар'єр вирішити ситуацію одразу не вдалося.

Пізніше Усик прокоментував своє затримання в Іnstagram.

"Все чудово, я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації і послу Україні в Польщі, особисто Президенту нашому, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання."

Ситуацію щодо затримання прокоментував і тренер спортсмена. У сторіз на своїй сторінці в Instagram Сергій Лапін розповів, що працівники митного контролю "перевищили свої повноваження", внаслідок чого і відбулося затримання.

Також на інцидент відреагував польський промоутер Анджей Васілевські.

Як видно з подальшого розвитку ситуації з Усиком, арешт і наручники на Чемпіона були абсолютно непотрібними і неправильними. Дуже добре, що сам чемпіон в медійному плані применшує цю тему і з повагою ставиться до всіх людей та інституцій