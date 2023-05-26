Усний звіт про прогрес України на шляху до ЄС очікується наприкінці червня - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Європейська комісія, імовірно, оприлюднить усний звіт про прогрес України, Молдови та Грузії на шляху до ЄС наприкінці червня. Про таке повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.
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"Усне оновлення" про те, як Україна, Молдова та Грузія просуваються шляхом вступу до ЄС, ймовірно, з'явиться наприкінці червня, за моїми припущеннями, близько 21 червня. Рада в Україні матиме достатньо часу, щоб ухвалити ключові законодавчі пакети..." - написав він.
Доповнення
Україна подала заявку на членство в ЄС у лютому 2022 року та отримала статус кандидата в ЄС у червні 2022 року.
У грудні повідомлялося, що ЄС підтвердив прогрес України у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії та готовність надати попередню оцінку навесні.
Усний звіт очікувався навесні, але згодом стало відомо, що його могли відкласти.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва на початку травня заявила, що з повагою ставиться до наполегливої роботи України над реформами на шляху до ЄС на тлі війни, але "роботу треба продовжувати".
Як повідомлялося, Єврокомісія наполягає на виконанні рекомендацій "Венеціанки" до закону про КСУ.
До слова, остаточний звіт очікується восени.
Президент Зеленський закликав Євросоюз ухвалити рішення про початок уже цього року переговорів щодо приєднання України до ЄС.
І голова Євроради Шарль Мішель нещодавно зазначив, що після звіту Єврокомісії восени ставитиме це питання на порядок денний засідання Євроради до кінця року.