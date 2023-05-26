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Устный отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС ожидается в конце июня - журналист

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Европейская комиссия, вероятно, обнародует устный отчет о прогрессе Украины, Молдовы и Грузии на пути в ЕС в конце июня. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Устное обновление" о том, как Украина, Молдова и Грузия продвигаются по пути вступления в ЕС, вероятно, появится в конце июня, по моим предположениям, около 21 июня. Рада в Украине будет иметь достаточно времени, чтобы принять ключевые законодательные пакеты..." - написал он.

Дополнение

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года и получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года.

В декабре сообщалось, что ЕС подтвердил прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии и готовность предоставить предварительную оценку весной.

Устный отчет ожидался весной, но впоследствии стало известно, что его могли отложить

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев в начале мая заявила, что с уважением относится к упорной работе Украины над реформами на пути в ЕС на фоне войны, но "работу надо продолжать".

Как сообщалось, Еврокомиссия настаивает на выполнении рекомендаций "Венецианки" к закону о КСУ.

К слову, окончательный отчет ожидается осенью.

Президент Зеленский ранее призвал Евросоюз принять решение о начале уже в этом году переговоров о присоединении Украины к ЕС.

И глава Евросовета Шарль Мишель недавно отметил, что после отчета Еврокомиссии осенью будет ставить этот вопрос на повестку заседания Евросовета до конца года.

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