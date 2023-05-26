Устный отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС ожидается в конце июня - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Европейская комиссия, вероятно, обнародует устный отчет о прогрессе Украины, Молдовы и Грузии на пути в ЕС в конце июня. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.
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"Устное обновление" о том, как Украина, Молдова и Грузия продвигаются по пути вступления в ЕС, вероятно, появится в конце июня, по моим предположениям, около 21 июня. Рада в Украине будет иметь достаточно времени, чтобы принять ключевые законодательные пакеты..." - написал он.
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Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года и получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года.
В декабре сообщалось, что ЕС подтвердил прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии и готовность предоставить предварительную оценку весной.
Устный отчет ожидался весной, но впоследствии стало известно, что его могли отложить.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев в начале мая заявила, что с уважением относится к упорной работе Украины над реформами на пути в ЕС на фоне войны, но "работу надо продолжать".
Как сообщалось, Еврокомиссия настаивает на выполнении рекомендаций "Венецианки" к закону о КСУ.
К слову, окончательный отчет ожидается осенью.
Президент Зеленский ранее призвал Евросоюз принять решение о начале уже в этом году переговоров о присоединении Украины к ЕС.
И глава Евросовета Шарль Мишель недавно отметил, что после отчета Еврокомиссии осенью будет ставить этот вопрос на повестку заседания Евросовета до конца года.