Єврокомісія наполягає на виконанні рекомендацій "Венеціанки" до закону про КСУ

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"Європейська комісія уважно стежить за узгодженням реформи процесу відбору суддів Конституційного Суду України з висновком Комісії щодо заявки України на членство в ЄС, який, зокрема, передбачає, що цей процес здійснюється відповідно до висновку Венеціанської комісії", - заявили в ЄК.

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Там зазначили, що виключення кандидатів до КСУ на підставі професійної компетентності та збільшення кількості членів Консультативної групи експертів до семи підвищило б довіру суспільства до Конституційного Суду та забезпечило б неупередженість процесу відбору.

"Висловлюємо впевненість, що українська влада повністю усвідомлює відповідні позиції Венеціанської комісії та Європейської комісії і добре підготовлена до прийняття рішення про повне дотримання їхніх рекомендацій", — підсумували в організації.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7662 щодо "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах". Ця редакція закону не містить оновлений список рекомендацій Венеціанської комісії, опублікований 19 грудня.