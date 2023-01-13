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Єврокомісія наполягає на виконанні рекомендацій "Венеціанки" до закону про КСУ

Київ • УНН

 • 430656 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Європейська комісія повністю погоджується з рекомендаціями Венеціанської комісії до законопроекту №7662 про Конституційний Суд і очікує, що Україна відповідним чином приведе у відповідність свій процес відбору суддів КСУ. Про це повідомили в ЄК у коментарі Суспільному, пише УНН.

Єврокомісія наполягає на виконанні рекомендацій "Венеціанки" до закону про КСУ

Цитата

"Європейська комісія уважно стежить за узгодженням реформи процесу відбору суддів Конституційного Суду України з висновком Комісії щодо заявки України на членство в ЄС, який, зокрема, передбачає, що цей процес здійснюється відповідно до висновку Венеціанської комісії", - заявили в ЄК.

Деталі

Там зазначили, що виключення кандидатів до КСУ на підставі професійної компетентності та збільшення кількості членів Консультативної групи експертів до семи підвищило б довіру суспільства до Конституційного Суду та забезпечило б неупередженість процесу відбору.

"Висловлюємо впевненість, що українська влада повністю усвідомлює відповідні позиції Венеціанської комісії та Європейської комісії і добре підготовлена до прийняття рішення про повне дотримання їхніх рекомендацій", — підсумували в організації.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7662 щодо "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах". Ця редакція закону не містить оновлений список рекомендацій Венеціанської комісії, опублікований 19 грудня.

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