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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Еврокомиссия настаивает на выполнении рекомендаций "Венецианки" к закону о КСУ

Киев • УНН

 • 430656 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Европейская комиссия полностью соглашается с рекомендациями Венецианской комиссии к законопроекту №7662 о Конституционном Суде и ожидает, что Украина соответствующим образом приведет в соответствие свой процесс отбора судей КСУ. Об этом сообщили в ЕК в комментарии Общественному, пишет УНН.

Еврокомиссия настаивает на выполнении рекомендаций "Венецианки" к закону о КСУ

Цитата

"Европейская комиссия внимательно следит за согласованием реформы процесса отбора судей Конституционного Суда Украины с выводом Комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС, который, в частности, предусматривает, что этот процесс осуществляется в соответствии с заключением Венецианской комиссии", - заявили в ЕК.

Детали

Там отметили, что исключение кандидатов в КСУ на основании профессиональной компетентности и увеличения количества членов Консультативной группы экспертов до семи повысило бы доверие общества к Конституционному Суду и обеспечило бы беспристрастность процесса отбора.

"Выражаем уверенность, что украинская власть полностью осознает соответствующие позиции Венецианской комиссии и Европейской комиссии и хорошо подготовлена к принятию решения о полном соблюдении их рекомендаций", — подытожили в организации.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7662 относительно "усовершенствования порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе". Эта редакция закона не содержит обновленный список рекомендаций Венецианской комиссии, опубликованный 19 декабря.

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