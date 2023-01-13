Еврокомиссия настаивает на выполнении рекомендаций "Венецианки" к закону о КСУ

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"Европейская комиссия внимательно следит за согласованием реформы процесса отбора судей Конституционного Суда Украины с выводом Комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС, который, в частности, предусматривает, что этот процесс осуществляется в соответствии с заключением Венецианской комиссии", - заявили в ЕК.

Детали

Там отметили, что исключение кандидатов в КСУ на основании профессиональной компетентности и увеличения количества членов Консультативной группы экспертов до семи повысило бы доверие общества к Конституционному Суду и обеспечило бы беспристрастность процесса отбора.

"Выражаем уверенность, что украинская власть полностью осознает соответствующие позиции Венецианской комиссии и Европейской комиссии и хорошо подготовлена к принятию решения о полном соблюдении их рекомендаций", — подытожили в организации.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7662 относительно "усовершенствования порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе". Эта редакция закона не содержит обновленный список рекомендаций Венецианской комиссии, опубликованный 19 декабря.