Еврокомиссия настаивает на выполнении рекомендаций "Венецианки" к закону о КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Европейская комиссия полностью соглашается с рекомендациями Венецианской комиссии к законопроекту №7662 о Конституционном Суде и ожидает, что Украина соответствующим образом приведет в соответствие свой процесс отбора судей КСУ. Об этом сообщили в ЕК в комментарии Общественному, пишет УНН.
Цитата
"Европейская комиссия внимательно следит за согласованием реформы процесса отбора судей Конституционного Суда Украины с выводом Комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС, который, в частности, предусматривает, что этот процесс осуществляется в соответствии с заключением Венецианской комиссии", - заявили в ЕК.
Детали
Там отметили, что исключение кандидатов в КСУ на основании профессиональной компетентности и увеличения количества членов Консультативной группы экспертов до семи повысило бы доверие общества к Конституционному Суду и обеспечило бы беспристрастность процесса отбора.
"Выражаем уверенность, что украинская власть полностью осознает соответствующие позиции Венецианской комиссии и Европейской комиссии и хорошо подготовлена к принятию решения о полном соблюдении их рекомендаций", — подытожили в организации.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7662 относительно "усовершенствования порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе". Эта редакция закона не содержит обновленный список рекомендаций Венецианской комиссии, опубликованный 19 декабря.