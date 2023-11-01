Уряд запровадив нові правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України затвердив нові правила для експорту агропродукції в умовах воєнного стану. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.
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"Уряд схвалив постанову № 1132 «Про реалізацію експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проєкт є експериментальним, його координують Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінцифри, Мінфін, Держмитслужба та ДПС.
Що передбачає проект
За задумом, нові правила для експорту агропродукції в умовах воєнного стану повинні унеможливити зловживання та порушення законодавства, а також захистити права агропідприємців.
Буде сформований перелік верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів. Зокрема, зернових, олійних і продуктів переробки.
Підприємець для включення в перелік експортерів повинен відповідати 4 критеріям:
1) Бути платником ПДВ на момент подачі заявки на експорт та станом на 23 лютого 2022 року;
2) Не мати податкового боргу з повернення валютної виручки;
3) Щодо підприємця не складався акт ДПС про відсутність за місцем юридичної реєстрації при перевірці дотримання валютного законодавства;
4) Підприємець має документальне підтвердження від банку, з яким працює, що з 23 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року він провів хоча б одну успішну експортну операцію, по якій було повернення валютної виручки.
Згідно з повідомленням, рішення про включення в перелік експортерів буде ухвалюватися протягом трьох робочих днів після подачі заявки в Державний аграрний реєстр (так звана "Дія для аграріїв").
Постанова набирає чинності з 10 листопада, до того часу митниця буде оформлювати експорт за чинними процедурами.
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