Правительство ввело новые правила экспорта агропродукции в условиях военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил новые правила для экспорта агропродукции в условиях военного положения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
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"Правительство одобрило постановление № 1132 «О реализации экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект является экспериментальным, его координируют Минагрополитики, Минэкономики, Минцифры, Минфин, Гостаможслужба и ГНС.
Что предусматривает проект
По замыслу, новые правила для экспорта агропродукции в условиях военного положения должны исключить злоупотребления и нарушения законодательства, а также защитить права агропредпринимателей.
Будет сформирован перечень верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, осуществляющих экспорт товаров. В частности, зерновых, масличных и продуктов переработки.
Предприниматель для включения в перечень экспортеров должен соответствовать 4 критериям:
1) Быть плательщиком НДС на момент подачи заявки на экспорт и по состоянию на 23 февраля 2022 года;
2) Не иметь налогового долга по возврату валютной выручки;
3) В отношении предпринимателя не составлялся акт ГНС об отсутствии по месту юридической регистрации при проверке соблюдения валютного законодательства;
4) Предприниматель имеет документальное подтверждение от банка, с которым работает, что с 23 февраля 2022 года по 27 октября 2023 года он провел хотя бы одну успешную экспортную операцию, по которой был возврат валютной выручки.
Согласно сообщению, решение о включении в перечень экспортеров будет приниматься в течение трех рабочих дней после подачи заявки в Государственный аграрный реестр (так называемая "Дія для аграриев").
Постановление вступает в силу с 10 ноября, до того времени таможня будет оформлять экспорт по действующим процедурам.
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