Правительство ввело новые правила экспорта агропродукции в условиях военного положения

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 48860 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 30078 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 53972 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 167727 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 62899 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 114782 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 165311 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154240 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155040 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160133 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
39%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 72799 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 76184 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 71186 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 98242 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 35330 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 48769 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 100029 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 167568 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 253791 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 305862 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 4462 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 36519 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 50764 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 49541 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 62377 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Правительство ввело новые правила экспорта агропродукции в условиях военного положения

Киев • УНН

 • 150419 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил новые правила для экспорта агропродукции в условиях военного положения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Правительство ввело новые правила экспорта агропродукции в условиях военного положения

Цитата

"Правительство одобрило постановление № 1132 «О реализации экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект является экспериментальным, его координируют Минагрополитики, Минэкономики, Минцифры, Минфин, Гостаможслужба и ГНС.

Что предусматривает проект

По замыслу, новые правила для экспорта агропродукции в условиях военного положения должны исключить злоупотребления и нарушения законодательства, а также защитить права агропредпринимателей.

Будет сформирован перечень верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, осуществляющих экспорт товаров. В частности, зерновых, масличных и продуктов переработки.

Предприниматель для включения в перечень экспортеров должен соответствовать 4 критериям:

1) Быть плательщиком НДС на момент подачи заявки на экспорт и по состоянию на 23 февраля 2022 года;

2) Не иметь налогового долга по возврату валютной выручки;

3) В отношении предпринимателя не составлялся акт ГНС об отсутствии по месту юридической регистрации при проверке соблюдения валютного законодательства;

4) Предприниматель имеет документальное подтверждение от банка, с которым работает, что с 23 февраля 2022 года по 27 октября 2023 года он провел хотя бы одну успешную экспортную операцию, по которой был возврат валютной выручки.

Согласно сообщению, решение о включении в перечень экспортеров будет приниматься в течение трех рабочих дней после подачи заявки в Государственный аграрный реестр (так называемая "Дія для аграриев").

Постановление  вступает в силу с 10 ноября, до того времени таможня будет оформлять экспорт по действующим процедурам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина экспортировала по временному морскому коридору почти 700 тыс. тонн зерна – министр

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.68
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23