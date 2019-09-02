Уряд запланував ріст економіки України на 40% за 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Протягом наступних 5 років роботи уряду економіка України має зрости мінімум на 40%. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
“Основні цілі, які поставлені перед урядом, — це, перше, економічне зростання. Ми поставили собі за мету, щоб економіка України зросла з наступні 5 років зросла мінімум на 5 років”, — зазначив Гончарук.
За його словами, активізація економіки призведе до появи близько 1 млн робочих місць, що також є пріоритетним завданням уряду.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.