Уряд створив моніторингові групи для перевірки правил безпеки у школах

"Було дано доручення прем'єр-міністра України щодо того, щоб працівники МОН, Держпродспоживслужби разом з представниками Міністерства з розвитку громад та територій зробили моніторингові групи, які провели моніторинг дотримання правил в різних областях, особливо в невеличких школах, які не розташовані в обласних центрах", - зазначив він.

Нагадаємо, у Запоріжжі, Бердянську та Енергодарі в перші ж дні навчального року були зареєстровані випадки "занесення" коронавірусу учнями до школи - цілі класи разом з вчителями були змушені піти на карантин.

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