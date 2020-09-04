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Уряд створив моніторингові групи для перевірки правил безпеки у школах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. За дорученням уряду створили моніторингові групи для перевірки правил безпеки у школах, особливо у тих навчальних закладах, які розташовані не в обласних центрах. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Уряд створив моніторингові групи для перевірки правил безпеки у школах

"Було дано доручення прем'єр-міністра України щодо того, щоб працівники МОН, Держпродспоживслужби разом з представниками Міністерства з розвитку громад та територій зробили моніторингові групи, які провели моніторинг дотримання правил в різних областях, особливо в невеличких школах, які не розташовані в обласних центрах", - зазначив він.

Нагадаємо, у Запоріжжі, Бердянську та Енергодарі в перші ж дні навчального року були зареєстровані випадки "занесення" коронавірусу учнями до школи - цілі класи разом з вчителями були змушені піти на карантин. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр освіти розповів, за які кошти школи забезпечать масками та антисептиками

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