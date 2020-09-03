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Шмигаль доручив перевірити заклади освіти на дотримання карантинних правил

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив провести перевірки закладів освіти в областях на дотримання протиепідемічних правил. Випадковим чином мають бути перевірені щонайменше 5 навчальних закладів у кожній області. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль доручив перевірити заклади освіти на дотримання карантинних правил

"На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову та в. о. Міністра освіти і науки Сергію Шкарлету спільно з Держпродспоживслужбою невідкладно провести перевірки закладів освіти в областях на дотримання протиепідемічних правил", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що випадковим чином мають бути перевірені щонайменше 5 навчальних закладів у кожній з областей.

"Особливо варто звернути увагу на школи, які розташовуються у віддалених районах, оскільки в обласних центрах ситуація більш-менш стабільна", — сказав Шмигаль.

Шмигаль також доручив головам обласних і районних державних адміністрацій взяти під контроль ситуацію в закладах освіти.

Прем’єр-міністр наголосив, що за результатами цієї перевірки Урядом можуть бути ухвалені, зокрема, і кадрові рішення.

Як повідомлялося, за останню добу було виявлено 149 випадків захворювання на COVID-19 серед дітей.

Нагадаємо, уряд готовий надавати можливості для батьків, щоб їхні діти вчилися онлайн.

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