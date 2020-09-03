Шмигаль доручив перевірити заклади освіти на дотримання карантинних правил
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив провести перевірки закладів освіти в областях на дотримання протиепідемічних правил. Випадковим чином мають бути перевірені щонайменше 5 навчальних закладів у кожній області. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
"На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову та в. о. Міністра освіти і науки Сергію Шкарлету спільно з Держпродспоживслужбою невідкладно провести перевірки закладів освіти в областях на дотримання протиепідемічних правил", - йдеться в повідомленні.
Шмигаль зазначив, що випадковим чином мають бути перевірені щонайменше 5 навчальних закладів у кожній з областей.
"Особливо варто звернути увагу на школи, які розташовуються у віддалених районах, оскільки в обласних центрах ситуація більш-менш стабільна", — сказав Шмигаль.
Шмигаль також доручив головам обласних і районних державних адміністрацій взяти під контроль ситуацію в закладах освіти.
Прем’єр-міністр наголосив, що за результатами цієї перевірки Урядом можуть бути ухвалені, зокрема, і кадрові рішення.
Як повідомлялося, за останню добу було виявлено 149 випадків захворювання на COVID-19 серед дітей.
Нагадаємо, уряд готовий надавати можливості для батьків, щоб їхні діти вчилися онлайн.