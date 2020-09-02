Шмигаль: уряд готовий надавати можливості для батьків, щоб їхні діти вчилися онлайн

“Ми абсолютно готові надавати для тих батьків, які хочуть своїх дітей вчити дома, надавати такі можливості — вчитись онлайн, вчитись через телеуроки в тих населених пунктах, куди інтернет ще поки що не дійшов, хоча і над цим уряд працює. Ми готові давати можливість домашнього навчання, екстернатури, всі ці механізми існують”, — сказав Шмигаль.

Він пояснив: батьки пишуть заяву, звертаються до керівника школи і можуть обирати для своїх дітей будь-яку форму навчання.

Також з його слів, вчора перший урок в школах був присвячений “новій культурі життя” в умовах COVID-19.

Напередодні Шмигаль заявив, що батьки можуть обирати форми навчання для дітей в умовах карантину.