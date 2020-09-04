Правительство создало мониторинговые группы для проверки правил безопасности в школах

"Было дано поручение премьер-министра Украины о том, чтобы работники МОН, Госпродпотребслужбы вместе с представителями Министерства по развитию громад и территорий создали мониторинговые группы, которые провели бы мониторинг соблюдения правил в различных областях, особенно в небольших школах, не расположены в областных центрах", - отметил он.

Напомним, в Запорожье, Бердянске и Энергодаре в первые дни учебного года были зарегистрированы случаи "занесення" коронавируса учениками в школу - целые классы вместе с учителями были вынуждены уйти на карантин.

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